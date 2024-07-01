Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:01
Просмотров: 62

НАТО знову розмістила літаки повітряної системи попередження і управління (AWACS) в повітряному просторі над Польщею

НАТО знову розмістила літаки повітряної системи попередження і управління (AWACS) в повітряному просторі над Польщею

НАТО знову розмістила літаки повітряної системи попередження і управління (AWACS) в повітряному просторі над Польщею для спостереження за небом над Україною. Це розгортання допоможе підтримати посилену присутність Альянсу в регіоні і відстежувати російську військову активність. Отримані дані передають ЗСУ — портал UK Defence Journal.

"Офіційно будь-яка зібрана розвідувальна інформація надсилається лише країнам НАТО, але всі знають, що деякі з цих країн швидко діляться інформацією з Україною, що дозволяє їм протидіяти атакам, що надходять. Дані західної розвідки дають Україні можливість реагувати трохи швидше", — заявив колишній офіцер Королівських ВПС, який побажав залишитися неназваним.

"Оскільки незаконна війна росії в Україні продовжує загрожувати миру і безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати і обороняти кожен дюйм території Альянсу. Наші AWACS можуть виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовою силою стримування і оборони НАТО", — заявила речниця НАТО Оана Лунгеску під час подібного розгортання минулого року.

У відповідь на війну росії в Україні НАТО посилила свою повітряну присутність у Східній Європі додатковими винищувачами, літаками спостереження і заправниками.

З лютого 2022 року літаки AWACS НАТО здійснюють регулярне патрулювання над Східною Європою і регіоном Балтійського моря для відстеження російських військових літаків поблизу кордонів НАТО.

Джерело: https://t.me/znua_live/155419

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У червні кількість повітряних тривог зменшилася на 6%
Сегодня 09:11    45
Кожна квартира має закупити енергообладнання на $3-4 тис, – директор асоціації «Енергоефективні міста України»
Сегодня 09:07    62
Проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища успішно пройшла державну експертизу
Сегодня 08:56    49
Небезпечно для всього світу: Британія протидіятиме експорту північнокорейських озброєнь до росії
Сегодня 08:45    56
российская пропаганда пробивает очередное дно
Сегодня 08:35    83
росія незаконно утримує понад 14 тисяч громадян України, повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець
Сегодня 08:27    61
Covert Cabal та HighMarsed дослідили нові знімки баз зберігання танків Т-80Б/БВ на території росії
Сегодня 08:16    86
ВСУ предложили белгородцам вывешивать надписи «БНР» на домах, чтобы их не атаковали дроны
Сегодня 07:39    101
«Захід руками України хоче розбити росію на 10-20 частин». Це – неправда
Сегодня 07:30    100
Головне за вихідні
Сегодня 07:25    109
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 