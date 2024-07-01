НАТО знову розмістила літаки повітряної системи попередження і управління (AWACS) в повітряному просторі над Польщею для спостереження за небом над Україною. Це розгортання допоможе підтримати посилену присутність Альянсу в регіоні і відстежувати російську військову активність. Отримані дані передають ЗСУ — портал UK Defence Journal.

"Офіційно будь-яка зібрана розвідувальна інформація надсилається лише країнам НАТО, але всі знають, що деякі з цих країн швидко діляться інформацією з Україною, що дозволяє їм протидіяти атакам, що надходять. Дані західної розвідки дають Україні можливість реагувати трохи швидше", — заявив колишній офіцер Королівських ВПС, який побажав залишитися неназваним.

"Оскільки незаконна війна росії в Україні продовжує загрожувати миру і безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати і обороняти кожен дюйм території Альянсу. Наші AWACS можуть виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовою силою стримування і оборони НАТО", — заявила речниця НАТО Оана Лунгеску під час подібного розгортання минулого року.

У відповідь на війну росії в Україні НАТО посилила свою повітряну присутність у Східній Європі додатковими винищувачами, літаками спостереження і заправниками.

З лютого 2022 року літаки AWACS НАТО здійснюють регулярне патрулювання над Східною Європою і регіоном Балтійського моря для відстеження російських військових літаків поблизу кордонів НАТО.

Джерело: https://t.me/znua_live/155419

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