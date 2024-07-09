Назад у майбутнє: ШІ на службі репресивної машини Китаю

Як виглядадатиме цифрова диктатура? Китай ставить ШІ на службу комуністичним ідеалам. Тепер інакомислячих будуть автоматично "випасати" на рівні соцмереж і відправляти в бан. І не лише віртуальний

Китай і надалі активно розбудовує цифрову диктатуру стеження за громадянами. З метою контролю суспільства він запроваджує 50 нових стандартів ШІ. Зокрема - ідеологічних. Як це працюватиме?

...оператори центрів обробки даних спершу ідентифікуватимуть інакомислячих, а потім захищатимуть користувачів від цих несумлінних суб'єктів

Комуністична партія Китаю анонсувала, що ці 50 нових стандартів ШІ сприятимуть та заохочуватимуть стандарти в інформаційній екосистемі близько 1000 китайських компаній. Генеруючі моделі ШІ будуть зобов'язані створювати і підтримувати в соцмережах наративи про соціалістичні ідеали Китаю. Паралельно оператори центрів обробки даних спершу ідентифікуватимуть інакомислячих, а потім захищатимуть користувачів від цих несумлінних суб'єктів.

Пишуть, що це буде виключно захист від контенту (такий собі тіньовий бан). Але знаючи, як працюють китайські спецслужби - не виключаю, що крім тіньового бану, інакомислячі отримають ще й фізичний "бан."

Джерело: internetua.com

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