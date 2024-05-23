Не лише фінансова винагорода, а й додаткова відпустка — уряд затвердив порядок заохочення військових за знищену ворожу техніку.

Згідно з постановою уряду Nо 585 від 21 травня 2024 р., за кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка.

● За корабель або літак — п’ять календарних днів;

● ЗРК, гелікоптер, систему РЛС або комплекс дальнього візуального спостереження — чотири дні;

● САУ, РСЗВ, танк, БМД, бронетранспортер, командно-штабну машину, БМП, артилерійську систему, БпЛА дальністю від 300 до 1500 км, крилату або балістичну ракету — три дні;

● Бронеавтомобіль або вантажний автомобіль, засоби контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, БпЛА дальністю від 70 до 300 км, засоби радіоелектронної розвідки — два дні;

● Легкий БпЛА малої дальності — один день.

За рішенням командира військової частини відпустка також може надаватися військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.

Але не більше, ніж трьом за раз.

Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік.

Відпустка надається за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.

Джерело: https://t.me/znua_live/149506

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