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"Нейтральний" Китай допомагає озброювати росію

Нейтральний Китай допомагає озброювати росію

"Нейтральний" Китай допомагає озброювати росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами для оборонної промисловості — The Telegraph.

Згідно із розслідуванням видання, фірми російського ВПК (включно з підсанкційними), отримали десятки тисяч поставок із Китаю з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Відповідно до аналізу Observatory of Economic Complexity, візуалізатора торгових даних, експорт товарів потенційного військового призначення з КНР до рф зріс більш ніж у три рази за останній рік, порівняно з попереднім.

Крім того, низка китайських компаній напряму відправляють рф БпЛА та гелікоптери.

Так, Shantou Honghu Plastics продала росіянам 1000 безпілотників якраз напередодні вторгнення в Україну. Цікаво, що компанія позиціонує себе, як оптового продавця дитячих іграшок на своєму вебсайті та в профілях у соцмережах.

Безпілотники були відправлені російській фірмі під назвою "Самсон", яка, скоріш за все, є підставною компанією з публічно зареєстрованим капіталом лише у 10 000 рублів.

Через чотири дні після початку війни, китайська компанія Hems999 доставила в рф два гелікоптери. А інша — Tianjin Huarong Aviation — з початку повномасштабного вторгнення передала країні-агресорці чотири гелікоптери Airbus.

Китайські фірми також відправили оптичні приціли більш ніж 50 російським компаніям з початку 2022-го року до завершення першого кварталу цього року. Близько 2500 прицілів (більшість) припадає на компанію Yiwu Wojie Optics Instrument, яка надала їх фірмі СЕК з рф.

Також розслідування показало, що у 2022-му році Китай експортував до рф виробів із титанових сплавів на 18 мільйонів доларів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

Легкі та жаростійкі титанові сплави є основним матеріалом, який використовується для виробництва військових літаків і зброї. Титанові пластини та стрижні були, зокрема, доставлені компанії "НПП "Старт" — розробнику пускових установок зенітних ракет, який входить до складу оборонного конгломерату "Ростєх".

Джерело: https://t.me/znua_live/108246

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