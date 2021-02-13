Ніжинський “Прогрес” стане одним із флагманів у новому оборонному холдингу з виробництва артилерійських коригуючих снарядів

Генеральний директор Державного концерну “Укроборонпром” Юрій Гусєв разом з Віце-прем’єр-міністром – Міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським відвідали одне з флагманських підприємств з виробництва артилерійських коригуючих снарядів – ДП “Науково-виробничий комплекс “Прогрес” у Ніжині.

В рамках підготовки до корпоратизації 118 державних оборонних підприємств (21 з яких – на тимчасово окупованій території), що входять до складу Укроборонпрому, Юрій Гусєв та Олег Уруський ознайомилися з виробничими потужностями “Прогресу”.

Підприємства Укроборонпрому, які мають стратегічне значення для обороноздатності нашої країни, будуть трансформовані у новий оборонний холдинг “Оборонні системи України.” Підприємства будуть об’єднані за напрямами у 6 галузевих субхолдингів: авіаремонтний, бронетехніки, радарних систем, морських систем, високоточного озброєння, боєприпасів та спецхімії. ДП “НВК “Прогрес”, відомий, зокрема, своїми керованими артилерійськими снарядами типу “Квітник”, увійде до складу майбутнього субхолдингу “Боєприпаси та спецхімія”.

Згідно з дорожньою картою трансформації, державні оборонні підприємства внаслідок корпоратизації отримають можливість створювати спільні підприємства з вітчизняними та іноземними партнерами, а також досягати синергії та кращих результатів за рахунок обміну майном, ресурсів та технологій.

“Місією утворення галузевого субхолдингу “Боєприпаси та спецхімія” є розробка і виробництво новітніх та перспективних зразків засобів ураження для забезпечення поточних та майбутніх потреб Сил безпеки та оборони держави”, – розповів про важливість реформування Концерну Юрій Гусєв.

Ніжинський “Прогрес” має стратегічне значення для економіки та безпеки України. Крім продукції військового призначення, підприємство спеціалізується на виробництві медичної техніки, зокрема, сучасних офтальмологічних апаратів. Однак ключове призначення “Прогресу” – це забезпечення потреб армії. Позаяк підприємство входить в 5-ку світових виробників артилерійських коригуючих снарядів.

“Впродовж останніх років підприємством проведено глибинну модернізацію “Квітника” задля повного імпортозаміщення російських компонентів, які раніше застосовувались в конструкції цього виробу. Минулого року макетні зразки 152-мм керований артилерійський снаряд успішно пройшли полігонні випробування, готові до попередніх та державних випробувань, та наступного серійного виробництва в рамках держоборонзамовлення”, – розповів директор ДП “Науково-виробничий комплекс “Прогрес” Олександр Матюхін.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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