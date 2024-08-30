Напередодні цієї зими Німеччина з партнерами по Європейському Союзі зробить свій внесок у посилення протиповітряної оборони України. Ідеться про передачу ще чотирьох систем ППО IRIS-T та декількох САУ Gepard.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком неформальної зустрічі очільників МЗС Євросоюзу 29 серпня в Брюсселі.

“путін веде “холодну війну”, щоб люди були у відчаї та замерзли. Саме цьому ми повинні запобігти… Німеччина до кінця року передасть Україні ще чотири системи IRIS-T, додаткові САУ Gepard, адже захист неба залишається найважливішим для захисту людських життів",

– зазначила вона.

Бербок заявила, що партнери готують для України на цю зиму “захисну парасольку”, щоб зменшити масштаби руйнувань енергоструктури та інших об’єктів, які можуть бути більшими, ніж в попередні роки. Вона звернула увагу, що удари посилилися саме напередодні холодів.

Джерело: https://t.me/yb_ua/6100

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