Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:44
Просмотров: 57

Німеччина до кінця року передасть Україні ще чотири системи IRIS-T

Німеччина до кінця року передасть Україні ще чотири системи IRIS-T

Напередодні цієї зими Німеччина з партнерами по Європейському Союзі зробить свій внесок у посилення протиповітряної оборони України. Ідеться про передачу ще чотирьох систем ППО IRIS-T та декількох САУ Gepard.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком неформальної зустрічі очільників МЗС Євросоюзу 29 серпня в Брюсселі.

“путін веде “холодну війну”, щоб люди були у відчаї та замерзли. Саме цьому ми повинні запобігти… Німеччина до кінця року передасть Україні ще чотири системи IRIS-T, додаткові САУ Gepard, адже захист неба залишається найважливішим для захисту людських життів",

– зазначила вона.

Бербок заявила, що партнери готують для України на цю зиму “захисну парасольку”, щоб зменшити масштаби руйнувань енергоструктури та інших об’єктів, які можуть бути більшими, ніж в попередні роки. Вона звернула увагу, що удари посилилися саме напередодні холодів.

Джерело: https://t.me/yb_ua/6100

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ та Нацполіція затримали дві групи підпалювачів, які за гроші рф «полювали» на авто ЗСУ у Запоріжжі та Кропивницькому
Сегодня 07:11    1
"Це може бути черговий злочин проти людства"
Сегодня 07:02    32
Фонд гарантування вкладів виставить на торги пул активів банку "Конкорд"
Сегодня 06:53    39
САП домоглась стягнення в дохід держави квартири в новобудові, що належить керівнику одного з ТЦК на Вінниччині
Сегодня 06:35    61
ДБР підозрює колишнього заступника голови Держагентства інфраструктурних проєктів України у завданні державі мільйонних збитків
Сегодня 06:18    61
Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав оновлену версію урядового законопроєкту про підвищення податків
Сегодня 06:09    80
Новини
Сегодня 06:00    78
Оперативна інформація станом на 16.00 29.08.2024 щодо російського вторгнення.
29.08.2024 16:51    166
Танк-сарай уже не модно. Новый писк - БМП-сарай
29.08.2024 10:30    148
10 років може отримати правоохоронець, який примушував херсонців до участі у незаконному референдумі
29.08.2024 10:04    109
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 