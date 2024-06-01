Німеччина передає Україні ще один комплекс протиповітряної оборони Patriot та виділяє додаткові 500 млн євро, — міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час зустрічі глав МЗС країн НАТО.

"Посилення протиповітряної оборони України залишається критично важливим. Німеччина надає ще один комплекс Patriot і додаткові 500 мільйонів євро. Разом ми повинні зберігати нашу непохитну підтримку і відданість", — процитували Бербок у пресслужбі німецького МЗС.

Бербок заявила, що збройна агресія путіна проти України та його провокації на зовнішніх кордонах Євросоюзу та НАТО вимагають від Альянсу непохитної єдності. Міністерка підкреслила, що міжнародне право є однозначним.

"Держави, що зазнають нападу, мають не лише право захищати свою територію, але й обов'язок захищати своїх громадян. Наша військова підтримка України відповідає цим принципам", — заявила Бербок.

Джерело: https://t.me/znua_live/150838

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