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Німеччина передає Україні ще один комплекс протиповітряної оборони Patriot та виділяє додаткові 500 млн євро

Німеччина передає Україні ще один комплекс протиповітряної оборони Patriot та виділяє додаткові 500 млн євро

Німеччина передає Україні ще один комплекс протиповітряної оборони Patriot та виділяє додаткові 500 млн євро, — міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час зустрічі глав МЗС країн НАТО.

"Посилення протиповітряної оборони України залишається критично важливим. Німеччина надає ще один комплекс Patriot і додаткові 500 мільйонів євро. Разом ми повинні зберігати нашу непохитну підтримку і відданість", — процитували Бербок у пресслужбі німецького МЗС.

Бербок заявила, що збройна агресія путіна проти України та його провокації на зовнішніх кордонах Євросоюзу та НАТО вимагають від Альянсу непохитної єдності. Міністерка підкреслила, що міжнародне право є однозначним.

"Держави, що зазнають нападу, мають не лише право захищати свою територію, але й обов'язок захищати своїх громадян. Наша військова підтримка України відповідає цим принципам", — заявила Бербок.

Джерело: https://t.me/znua_live/150838

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