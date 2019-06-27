Ночные тарифы никто не отменял, они продолжат действовать после 1 июля 2019 - НКРЭКУ

НКРЭКУ официально заявило, что ночные тарифы для бытовых потребителей продолжат действовать после 1 июля 2019 года.

НКРЭКУ не принимала решений про отмену постановлений от 26.02.2015 № 220 и Порядка применения тарифов на электроэнергию, которые регулируют дифференцированные тарифы для населения.

Сумятица возникла после заявления председателя правления “Житомироблэнерго” Алексея Шекета, который сказал, что с 1 июля в Украине будет отменен ночной недорогой тариф на потребление электроэнергии для населения.

Источник: elektrovesti.net

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