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«Охота» на Пригожина: США объявили награду за информацию о «поваре путина» и фабрике троллей

«Охота» на Пригожина: США объявили награду за информацию о «поваре путина» и фабрике троллей

В рамках программы «Вознаграждение за правосудие» (RFJ) Госдепартамент США объявил награду за информацию о российском вмешательстве в американские выборы. В списке лиц, которым интересуются в США фигурирует и «повар Путина» Евгений Пригожин. Сообщение об этом было опубликовано на сайте ведомства, пишет «DW».

Вознаграждение суммой до 10 млн долларов установлено за данные, позволяющие идентифицировать или установить местонахождение иностранных физических или юридических лиц, которые участвуют или участвовали во вмешательстве в выборы, а также за информацию, позволяющую предотвратить такое вмешательство.

В списке лиц, информацией о которых интересуется внешнеполитическое ведомство США, указан российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина», а также ООО «Агентство интернет-исследований» (IRA). Эту организацию связывают с бизнесменом и называют «фабрикой троллей».

В сообщении Госдепа IRA описывается как организация, проводящая с 2014 года операции по вмешательству в выборы в США «с целью посеять раздор». Как указывает ведомство, IRA вела деятельность через несколько других российских компаний и спонсировалась через подконтрольные Пригожину ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и Concord Catering.

Джерело: sprotyv.info

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