Окружающая среда в смартфоне: куда жаловаться на экологические преступления в Украине

Активная общественность в самом широком смысле этого слова, а не только профильные общественные организации, является важным двигателем общественных изменений и играет немалую роль в охране окружающей природной среды. Ведь каждый, кто заботится о здоровье своем и близких, заинтересован в защите окружающей среды: того, чем мы дышим, что пьем и потребляем.

Проблемы загрязнения окружающей среды нельзя игнорировать – о них обязательно нужно сообщать, и желательно не только в социальных сетях, но и в государственные контрольные органы. К тому же пожаловаться официально сегодня стало проще, чем сделать пост. Как каждый может сообщить об экологических нарушениях, свидетелем которых он стал, читайте в материале ЭкоПолитики.

Какие органы в Украине контролируют соблюдение экологического законодательства Минприроды

На сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отметили, что оперативно уведомить ведомство об экологических нарушениях можно двумя способами:

на номер 0 800 500115 горячей линии "Минприроды на связи", которую запустили в декабре 2020 года. Звонки бесплатно принимают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.

в экспресс-чате на сайте министерства.

Все жалобы на правонарушения министерство фиксирует и направляет в уполномоченные органы для надлежащего реагирования.

Госкоинспекция

Организация и осуществление государственного надзора (контроля) за соблюдением требований природоохранного законодательства входит в компетенцию Государственной экологической инспекции и ее территориальных органов.

Жалобы и обращения об экологических нарушениях можно отправлять как в ведомство, так и непосредственно в его терорганы - в письменном виде, по ее электронной почте или по телефону.

Следовательно, по жалобе физических лиц через сайт, горячую линию, по электронной почте или через чат-бот SaveEcoBot формируются внеплановые проверки. Состав комиссии для проверки формируется в зависимости от направления: недра, зеленые насаждения, объекты природно-заповедного фонда, атмосферный воздух, отходы и т.д.

Сформировать письменное обращение можно по образцу. Послать жалобу по почте можно в центральный аппарат Государственной экологической инспекции Украины в Киеве по адресу: 01042, г. Киев, Новопечерский пер. 3, корпус 2.

Позвонить по "горячей линии" можно по номеру +38 (044) 521-20-38 Телефон/факс: +38 (044) 521-20-40 Электронная почта: info@dei.gov.ua.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»