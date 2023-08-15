Не знаю, есть ли у пилота, представлявшего кужугету хоть какое-то самоуважение и гордость, но на то, чтобы Ми-28 назвать новейшим, ему их хватило.

россия начинает рекламную кампанию дефективного Ми-28.

Ми-28 намерены поставлять в Африку, на российские же кредиты, которые потом спишут. В то же время, сам по себе Ми-28 на момент своего появления, 40 лет назад, уже тогда отставал от AH-64 Apache.Отставал очень слабым комплексом вооружений, системы, например РЛС, были нестабильными.

Практически все системы Ми-28 не только отличались капризностью и ненадёжностью, критически зависели от погодных условий, которые могли привести даже к потере управления машиной, дезориентации пилотов. В условиях пасмурной погоды в Украине, весной 2022, Ми-28 делали своих пилотов слепыми и глухими.

Но, похоже, оленевод решил непосредственно принять участие в рекламе дефективного головастика Ми-28, чтобы спихнуть этот выкидыш советского ВПК тому, кому "негоже".

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19848

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