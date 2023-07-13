«Вместо того, чтобы отправлять оружие в Украину, мы должны нести мир. Необходимо прекратить огонь, а вместо войны как можно скорее начать мирные переговоры.

Точка зрения Венгрии ясна, потому что война идет по соседству с нами и десятки тысяч живущих в Закарпатье венгров находятся в непосредственной опасности»,- заявил венгерский премьер-министр.

Почему Орбан не звонит Путину и не говорит ему прекратить убивать украинцев, вывести свои войска с законной территории Украины?

Джерело: https://t.me/u_now/104748

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Угорська повія. Засновано на реальних подіях

Опубликовано 27.04.2020

Преамбула. Рф не один рік поспіль намагається відкрити другий і третій фронт в Україні, використовуючи для цього старі добрі методи, які вже добре себе зарекомендували на практиці. Товаріщі нічого не вигадують, а працюють по старим книжкам кдб і це таки дає результати. Візьмемо, наприклад Угорщину та вітю орбана, який не тільки відверто продався за рублі, а й фактично підставив всю країну під ярмо рф. Одразу попереджую — стаття саме про працівника політичного ескорту на прізвище орбан, а не про поганих угорців, до яких, особисто в мене, немає ніяких претензій.

Орбан фактично є прототипом віті з ростова, що родом з Єнакієво — головне для нього не країна, інтереси якої він представляє, а особисте збагачення. Цікавим є те, що хто-хто, а угорці мають пам’ятати як саме радянські війська за наказом москви в 1956 році вторглися в Угорщину і придушили антирадянське повстання. Фактично це була операція по знищенню всіх антирадянських елементів, бо москва відправила «допомагати братському народу Угорщини» 15 танкових, механізованих, стрілкових та авіадивізій, а також 2 повітряно-десантні дивизії. Якшо хтось не зрозумів про що мова, поясню доступніше: в 1956 році за наказом кремля і був розстріляний угорський Майдан в прямому сенсі цього слова. Але у віті орбана виявляється дуже коротка пам’ять і шалене кохання до рублів, тому дядько на пенсії став лакеєм і забув про те, як товаріщі асвабаждалі Угорщину від тих, хто не хотіли жити в тоталітарній країні.

Проте перейдемо до суті. Орбан починав як опонент путіна і рф, проте в 2009 році він приїхав на з’їзд «єдиної росії» і поспілкувався з чекістом особисто. І сталася магія: з критика росії та лідера опозиційної партії він перетворився на угорського януковича, якому рф дала стільки козирів, що не виграти вибори він просто не міг.

Які саме козирі? Все просто — дешеві енергоресурси. Судіть самі: з січня 2013 року тарифи на електроенергію для домогосподарств були знижені спочатку на 10%, в листопаді цього ж року ще на 11% + паралельно пішли вниз на централізоване теплопостачання також. Перед виборами газ для населення Угорщини знизився на 6,5 %, через чотири місяці після виборів ціни на централізоване теплопостачання знизились ще на 3%, а через 6 місяців на 6% для населення країни були знижені тарифи на електроенергію. Як на мене, то так відверто ще нікого з провладних політиків в Європі не купували. Причому тут москва? Взагалі не при чому. Просто саме рф постачає до Угорщини 95% всього спожитого газу і 78% нафти. Упс.

А тепер давайте разом згадаємо любителя страусів з Єнакієво і просто проведемо паралелі. В 2014 році, саме тоді, коли політичний тиск на рф максимально посилився, Угорщина за участю рф починає будівництво нових енергоблоків АЕС, причому уряд віті орбана без будь-якого тендеру обирає «росатом» виконавцем мега-проекту. І до речі — 100% ядерного палива Угорщина отримує саме з рф.

Ну і найцікавішим у цій «стройкє вєка» є те, що москва, після того як саме росатом став виконавцем проекту, одразу пообіцяли Угорщині надати кредит на сумму 10 млрд євро, а низка статей угоди щодо російсько-угорського співробітництва в плані будівництва енергоблоків АЕС засекречені на 30 років. Так, не три роки, а саме на 30. Орбану на той момент був 51 рік, путіну 62.

А тепер про страусів і вітю. Згідно угоди між рф і Угорщиною, 40% робіт на «стройкє вєка» мають виконувати місцеві компанії. Загальний кошторис проекту 12,5 млрд євро. Тобто: орбану і компанії віддали 5 млрд євро. Де страуси?

А ось вони: колишній мер села, звідки родом сам орбан, загадковим чином після угоди Угорщини і рф увійшов до десятки найбагатших людей країни. Він багато працював? Не зовсім так. Чувак просто відкрив фірму і виграв низку державних тендерів. Випадково.

Навіть саша стоматолог є власний у орбана — це його зять. Компанія Іштвана Тіборца тупо виграла тендер на спорудження резервного пункту управління АЕС, незважаючи на те, що новостворена компанія не має абсолютно ніякого досвіду в будівництві подібних споруд.

Думаю, ви трохи згадали часи, коли фактично всі тендери вигравали фірми, які були пов’язані або з вітьою януковичем, або з його найближчим оточенням, або просто з Донецьком. В Угорщині абсолютно та ж сама ситуація, проте місцевий вітя ще не в ростові. Поки що.

А тепер про Закарпаття і постійні дорікання офіційної влади Угорщини, тобто орбана щодо «ущімлєнія вєнгєрскоговорящіх». Тут взагалі все просто і чистий бізнес. Маючи досить високі тарифи на електроенергію та на газ, за допомогою рф можна легко виграти чи програти вибори. Проте, за задумом орбана, будівництво за участю рф нових енергоблоків має зробити з Угорщини експортера електроенергії і саме це допоможе уряду орбана виграти майбутні вибори.

Проте є проблема — кредит на 10 млрд євро на будівництво енергоблоків АЕС в Угорщині + те, що саме рф може як допомогти виграти вибори, так і програти орбану. Урок Фінляндії, яка спробувала працювати з «росатомом», проте, побачивши те, що виконання будівельних робіт з боку рф постійно затягується, проект дорожчає, а москва висуває все нові і нові умови, в Будапешті ігнорують [Фінляндія взяла управління подібним будівництвом на себе, щоб не бути на гачку у кремля]. Орбан і компанія, заключивши угоду з московським дияволом, хочуть виграти в нього в карти і отримати Закарпаття в якості виграшу.

Ні, орбану і компанії не потрібні «прітєсньонниє вєнгри», тут справа у грошах. Контроль Угорщини над Закарпаттям — це контроль над транзитом і газу, і нафти до ЄС. Також контроль Угорщини над Закарпаттям — це контроль над потоками вантажів, можливість диктувати умови Україні, Словаччині, Румунії і рф, нафта якої може потрапляти до ЄС тільки через Закарпаття. Чистий бізнес і тільки, нікого, угорці, яких «прітєсняют» не цікавлять.

Епілог. Вітя орбан так і не зрозумів, що грати з рф — це не його рівень, бо лише одним розчерком пера москва може його зняти з посади. Так, може орбан і компанія бачать себе такими собі Лукашенками, які можуть сидіти одразу на трьох стільцях: і розказувати місцевим радикалам про те, що прийшов час повертати «сакральні» території, і заробляти політичні бали + гроші на угодах з рф, і мріяти потрапити в історію як той, хто повернув Угорщині колишню славу [реваншистські настрої щодо великої Угорської імперії в країні доволі високі].

Проте є декілька факторів, які так і не розуміють ні орбан, ні його оточення. Кожен вкладений долар прийдеться відпрацьовувати: сьогодні ти будеш говорити про «ущімлєніє по язиковому прізнаку в Українє», завтра ти будеш розказувати про «гражданскую войну в Українє», а післязавтра тебе змусять відправити «угорських апалчєнцев» на Донбасс чи танцювати голим заради того, щоб з рф зняли санкції. А не захочеш відпрацьовувати угоду з дияволом і не надавати ескорт послуги москві, то втратиш все: і посаду, і гроші.

Але про Закарпаття — мрій. Поки кремль тобі це дозволяє робити. Принаймні, поки ти якісно надаєш послуги політичного ескорту товаріщам, згідно твого особистого тарифу.

P.s: угорці все одно для росіян залишились "фашистами".

Джерело: fashikdonetsk.com

Автор: Фашик Донецький

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