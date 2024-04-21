Палата Представників Конгресу США ухвалила проєкт закону про підтримку України

20 квітня 2024 року, Палата Представників Конгресу США ухвалила проєкт закону H.R.8035 «Про додаткові асигнування на безпеку України – 2024», який передбачає 60,84 мільярда доларів для підтримки України. Збройні Сили України вдячні американському народу та США за підтримку та всебічну багатовимірну допомогу!

«Сьогодні члени обох партій у Палаті представників проголосували за просування наших інтересів національної безпеки та чітке повідомлення про силу американського лідерства на світовій арені. У цей критичний переломний момент вони об’єдналися, щоб відповісти на заклик історії, ухваливши терміново необхідне законодавство про національну безпеку, за яке я боровся місяцями. Цей пакет надасть важливу підтримку Ізраїлю та Україні [...]. Це відбувається в надзвичайно невідкладний момент, коли Ізраїль стикається з безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна піддається безперервному бомбардуванню з боку росії. Я хочу подякувати спікеру Джонсону, лідеру Джеффрісу та двопартійній коаліції законодавців у Палаті представників, які проголосували за те, щоб поставити нашу національну безпеку на перше місце. Я закликаю Сенат швидко надіслати цей пакет на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою. Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати світові повідомлення: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи росії досягти успіху» - йдеться в офіційній заяві Президента США Джо Байдену від 20 квітня та від 17 квітня 2024 року.

«Я вітаю ухвалення важливого доповнення щодо національної безпеки, яке допоможе Міністерству оборони США підтримувати Україну та Ізраїль, зміцнювати безпеку в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та твердо підтримувати наших союзників і партнерів у всьому світі. Це двопартійне законодавство дозволить Міністерству оборони США збільшить життєво необхідну допомогу в галузі безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе від агресії росії […]. Ми ніколи не повинні давати нашим друзям, нашим суперникам або нашим ворогам жодної причини сумніватися в рішучості Америки», – йдеться в офіційній заяві Міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна III.

«Вкрай важливо, щоб у цей момент Україна отримала більше ресурсів, необхідних для боротьби з російською агресією, яка триває. Їй потрібно більше протиповітряної оборони, їй потрібно більше боєприпасів, їй потрібно більше артилерії. Союзники та партнери, включно з країнами G7, зобов’язуються досягти цього», – Державний секретар США Ентоні Дж. Блінкен.

«Я вітаю, що Палата представників США ухвалила великий новий пакет допомоги для України. Україна використовує зброю, що надається союзниками по НАТО, щоб знищувати військовий потенціал Росії. Це створює більшу безпеку для всіх нас в Європі та у Північній Америці», – Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вітає ухвалення Палатою представників закону про надання допомоги Україні.

«Ми вдячні обидвом партіям Палати представників, усім конгресменам, які підтримали голосування, спікеру, а також Президенту Джо Байдену за непохитну підтримку Україні та нашому народу з початку повномасштабного вторгнення росії. Лише завдяки єдності ми зможемо досягти довгоочікуваної перемоги України, тривалого миру та зміцнення безпеки наших держав. Ця важлива підтримка зі Сполучених Штатів є потужним свідченням відданості спільному вільному та демократичному майбутньому», - Міністерство закордонних справ України.

Законопроєкт підтримали 311 конгресменів — 210 демократів та 101 республіканець. проти висловилися 112 законодавців, один проголосував як «присутній». Для ухвалення документа була потрібна проста більшість – 218 мандатів. Для того, щоби законодавча ініціатива набула чинності закону, її мають ухвалити обидві палати Конгресу США, а глава Білого дому – Президент США Джо Байдену затвердити його своїм підписом.

Для України виділять $60,84 млрд. З них 23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об’єктів, $11,3 млрд на поточні військові операції США в регіоні; $13,8 млрд на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оборонних послуг; $7,9 млрд як пряма фінансова допомога у кредит з можливістю анулювати 50% боргу після 15 листопада 2024 року з урахуванням перегляду Конгресом; $26 млн на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Україні.

Також Палата представників ухвалила законопроєкт H.R.8038 «Про мир через силу в ХХІ столітті», перший із пакету чотирьох законодавчих ініціатив, пов’язаних із іноземною допомогою. Ініціативу підтримали 360 законодавців, проти виступили 58. Документ включає пріоритети національної безпеки, в тому числі санкції проти Ірану, арешт заморожених російських суверенних активів і заходи, які можуть призвести до загальнонаціональної заборони TikTok.

За матеріалами: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

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