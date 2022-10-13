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Сегодня 16:55
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ПАСЕ признала российский режим террористическим

ПАСЕ признала российский режим террористическим

"За" проголосовали 99 делегатов из 100. Один воздержался.

Главные тезисы резолюции:

● В резолюции отмечается, что российский режим — террористический. Это мощный сигнал для мирового сообщества и ещё один шаг для признания России страной-спонсором терроризма.

● Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие Украине. Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.

● Отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН — нелегально, нет юридических оснований, почему РФ там находится.

● Скорейшее создание международного трибунала.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet

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