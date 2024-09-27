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Пентагон порадив Білому дому надати Україні снаряди з білим фосфором, — NBC

Пентагон порадив Білому дому надати Україні снаряди з білим фосфором, — NBC

(https://www.nbcnews.com/investigations/pentagon-wants-white-phosphorus-shells-ukraine-white-house-says-no-rcna172504)

Рекомендація Пентагону полягала в тому, щоб надати Україні артснаряди для освітлювання полю боя та створення димових завіс, а не для використання проти військ противника.

Троє американських чиновників розповіли NBC, що влада США кілька разів відхиляла ідею Міноборони.

▶ ️Білий фосфор миттєво запалюється під дією кисню. Речовина горить при дуже високій температурі і її важко загасити. Війська США використовували білий фосфор під час конфліктів 20-го століття, включаючи Другу світову війну та В'єтнам.

Джерело: https://t.me/u_now/141440

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