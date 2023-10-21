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«Перемога України — в інтересах нацбезпеки США» - Байден

«Перемога України — в інтересах нацбезпеки США» - Байден

«Перемога України — в інтересах нацбезпеки США»: Байден замінює концепцію обережності на оперативність та рішучість 

Білий Дім де-факто проголосив, що знімає запобіжники зі своєї зовнішньої політики, економія часу, швидкість ухвалення рішень у багатоборстві із зовнішніми ворогами отримують високий пріоритет. 

▶ ️«Перемога України — в інтересах нацбезпеки США»,  — це один з меседжів Джо Байдена у нещодавньому виступі перед нацією. Фактично, це означає, що підтримка Києва у війні з російським агресором набула нового рівня, третього за рахунком. 

● На першому рівні США соромʼязливо відвертали голову від путінської агресії й заявляли, що не бажають своєю підтримкою України бути "втягнутими у конфлікт". Цей період можна назвати стінгерно-джавелінним.

● На другому бункерний верховнокомандувач проголошений тотальним злом, а держави вільного світу покликані рятувати віддалену і молоду українську демократію від поглинання авторитарною державою. Це період довжиною в понад рік, коли наші західні партнери спершу на все казали «Ні!», а потім з великою затримкою надавали Києву гармати,  HIMARS, системи ППО, бронетранспортери, танки, а тепер і літаки з ATACMS.

▶ ️Підвищення рівня підтримки України змінює ставлення самих американських політиків до війни московитів проти нашої нації. 

● Уже мали б відійти у минуле салліванівські розповіді про "ризик ескалації конфлікту". (https://t.me/orestokratiia/856)

● Якщо раніше трампістам дорікали в підігруванні кремлеві, (https://t.me/orestokratiia/881) то зараз їх уже звинувачуватимуть у шкоді національній безпеці США.

● Саме під прапором нацбезпеки адміністрація Байдена готується запросити в конгресі виділення одразу рекордних $100 млрд на підтримку військових союзників, з яких $60 млрд призначено для України,  $14 млрд - для Ізраїля.

▶ ️«Ми не можемо допустити й не допустимо, щоб такі терористи, як ХАМАС, і такі тирани, як путін, перемогли», - Байден. Саме напад Хамас на Ізраїль, схоже, змусив США відмовитися від концепції обережності у протистоянні з китайськими сателітами, зокрема московією, Іраном, Північною Кореєю і т.д. Вашингтонська «обачливість» сприймалася як нерішучість  і мотивувала Dark States до нових атак. 

● путін та Хамас тепер уже ідуть через кому: "Коли терористи не розплачуються за терор, коли диктатори не розплачуються за агресію, вони несуть ще більше хаосу, смерті та агресії. Вони продовжують діяти, і ціна та загрози для Америки та всього світу продовжують зростати". 

● Допомога Україні, Ізраїлю, Тайваню - це мудре вкладення коштів, дивіденди з якого у вигляді безпеки Америка отримуватиме поколіннями, - сказав Байден. - Лідерство Америки - ось що скріплює світ".

● Техніка, зброя й боєприпаси на підтримку партнерів йдуть зі складів американської армії, а бюджетні гроші витрачаються на поповнення цих запасів, тобто американським же виробникам озброєнь і боєприпасів. 

▶ ️Про таку завзятість Байдена ще рік тому українцям годі було мріяти. Тепер варто спостерігати, наскільки американські виборці повірять новій риториці господаря Білого Дому, і наскільки блискавично завершиться антитерористична операція в Гаазі. І як відреагує пентагон на атаки на американські бази протягом останньої доби.

Тільки після розуміння рівня змін зможемо навести кращий фокус на перспективи української перемоги. 

ДО РЕЧІ: цю промову Байдена порівнюють з виступом Рузвельта у 1940-му році, коли ІІ-га світова вже розпочалася, а світ усе ще вважав це «локальним конфліктом». (https://www.foxnews.com/media/msnbc-historian-compares-biden-speech-lincoln-fdr-before-civil-war-wwii)

Джерело: https://t.me/orestokratiia/889

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