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Почти 11 млн избирателей не участвовали в выборах президента Украины

Почти 11 млн избирателей не участвовали в выборах президента Украины

В голосовании на выборах президента Украины не участвовали почти 11 млн избирателей, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Это означает, что 36,48% украинцев, которые имели право голоса, не воспользовались им.

По данным ЦИК, количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 622 тыс. 821 человек.

В абсолютных цифрах статистика выглядит так:

29 622 821 – количество избирателей, внесенных в списки для голосования

18 817 656 – количество избирателей, которые получили избирательные бюллетени

10 805 165 – количество избирателей, которые не приняли участия в голосовании.

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, в голосовании на выборах президента приняли участие 17 000 599 избирателей из 26 770 419 человек.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: выборы

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