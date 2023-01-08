Под новую волну мобилизации попадут жители Москвы и Санкт-Петербурга

Российские власти 15 января могут объявить о дополнительной мобилизации. Ожидается, что мобилизовать могут до 500 тысяч россиян. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

Он отметил, что проектом указа предусмотрено, что на этот раз также будет проходить мобилизация и в Москве, и Санкт-Петербурге.

«В вооруженные силы россии попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих прибыль для российской экономики», — заявил Черняк.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11584

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