Появился список стран, въезд в которые с 2024 года станет платным для туристов. Но не для всех

Напомним, в странах ЕС и не только с 2024 года заработает автоматическая система ETIAS, которая упростит пересечение границы для граждан третьих стран, которые могут пересекать страны Шенгенской зоны без визы.

Разрешение на въезд выдается на 3 года и стоит в странах ЕС 7 евро, в Великобритании (https://edition.cnn.com/travel/travel-news-uk-eta-how-much-cost/index.html) - около 12 евро.

Джерело: https://t.me/u_now/101014

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