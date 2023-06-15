Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:15
Просмотров: 80

Появился список стран, въезд в которые с 2024 года станет платным для туристов. Но не для всех

Появился список стран, въезд в которые с 2024 года станет платным для туристов. Но не для всех

Напомним, в странах ЕС и не только с 2024 года заработает автоматическая система ETIAS, которая упростит пересечение границы для граждан третьих стран, которые могут пересекать страны Шенгенской зоны без визы.

Разрешение на въезд выдается на 3 года и стоит в странах ЕС 7 евро, в Великобритании (https://edition.cnn.com/travel/travel-news-uk-eta-how-much-cost/index.html) - около 12 евро.

Джерело: https://t.me/u_now/101014

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кордон

Читайте ещё:

Изменились правила выезда детей за границу в сопровождении третьих лиц - ГПСУ
Сегодня 07:04    155
Железный занавес опускается постепенно
05.06.2023 06:53    555
В Україні посилюють контроль за виїздом чоловіків за кордон: кого це торкнеться
04.06.2023 08:48    293
Взорвана дорога на стыке границ Украины с Россией и Беларусью
01.06.2023 06:15    513
Всего несколько не тривиальных подсчётов для понимания, почему российская граница - решето
24.05.2023 07:14    247
Блокування пункту пропуску в Дорогуську має політичне підгрунтя – посол Зварич
06.05.2023 09:32    377
Румыния начнет пломбировать транспорт, который перевозит транзитом аграрную продукцию из Украины
24.04.2023 07:38    221
Пограничники задержали молдаванина, который незаконно прошел через границу с Украиной к любимой, но упал в ров и... уснул
14.04.2023 09:21    263
В Україні посилять контроль за перетином українсько-російського кордону жителями прикордонних регіонів
11.04.2023 06:28    421
Польща скасовує спрощене ввезення тварин з України
10.04.2023 08:10    353
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 