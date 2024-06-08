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Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу через Угорщину

Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу через Угорщину

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", всі країни на засіданні погодилися, що з Молдовою та Україною можна починати переговори, але Угорщина заявила, що у них "ще є умови, які необхідно виконати".

Співрозмовник видання каже, що Угорщина звинуватила Україну у "недостатньому прогресі щодо національних меншин". Мова йде про угорців, які проживають на Закарпатті — Будапешт вже неодноразово використовував цю тему для того, щоб отримати для себе преференції від ЄС.

Посли планують продовжити переговори наступного тижня.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/45562

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