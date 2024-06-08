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Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу через Угорщину
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", всі країни на засіданні погодилися, що з Молдовою та Україною можна починати переговори, але Угорщина заявила, що у них "ще є умови, які необхідно виконати".
Співрозмовник видання каже, що Угорщина звинуватила Україну у "недостатньому прогресі щодо національних меншин". Мова йде про угорців, які проживають на Закарпатті — Будапешт вже неодноразово використовував цю тему для того, щоб отримати для себе преференції від ЄС.
Посли планують продовжити переговори наступного тижня.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/45562