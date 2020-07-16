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Послугу єМалятко надаватимуть у ЦНАП

Послугу єМалятко надаватимуть у ЦНАП

Відтепер сервіс єМалятко надаватиметься у ЦНАП, створених районними державними адміністраціями.

Урядом схвалено відповідні зміни до розпорядження №523.

Раніше послуга єМалятко надавалася відповідно до рішення органів виконавчої влади — районних державних адміністрацій. Зараз вона входить до обов’язкового переліку послуг, які має надавати Центри надання адмінпослуг районних державних адміністрацій..

Також нещодавно послуга запрацювала у Чернігові. Батьки новонароджених можуть отримати послугу в:

— Центрі надання адміністративних послуг (вул. Рокоссовського, 20А)

— пологовому будинку Чернігівської міської ради (вул. 1 Травня, 172)

— відділі ДРАЦС (вул. Пушкіна, 15).

Відтак сервіс доступний у 32 містах України. Мапа точок доступу за посиланням.

Впровадження послуги реалізується Міністерством цифрової трансформації України за підтримки Прем’єр-міністра України, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Державної міграційної служби, Державної податкової служби та за сприяння міжнародних проєктів: програми EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), SURGe за підтримки Уряду Канади, проєкту EGOV4UKRAINE, що є частиною програми U-LEAD з Європою, EU4PAR, Grid Dynamics Life.

Источник: thedigital.gov.ua

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