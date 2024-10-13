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Повітряні Сили вже почали застосовувати найсучасніші авіаційні ракети малої дальності класу «повітря-повітря» AIM-9X Block II
(https://mil.in.ua/uk/news/povitryani-syly-zsu-vzhe-zastosovuyut-novi-rakety-aim-9x-block-ii/)
Ракети вперше засвітились на українському озброєнні на відео ПС.
AIM-9X встановлюються на широкий спектр сучасних літаків, зокрема F-16. Також вони можуть застосовуватися системою ППО NASAMS для збиття КР та інших повітряних цілей.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/62041