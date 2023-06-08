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Премьер Латвии поблагодарил путина за объединение Европы

Премьер Латвии поблагодарил путина за объединение Европы

Российского диктатора путина можно поблагодарить за "хорошую работу по объединению Европы впервые с 1945 года".

Такое мнение высказал премьер Латвии Кришьянис Кариньш.

По его словам, Запад – это "не географическое образование, а ценностное", и путин "проделал хорошую работу, объединив Европу впервые с 1945 года".

Кариньш отметил, что "украинский народ борется и умирает за свободу, демократию и ценности, тогда как Запад только говорит об этих ценностях".

Он заверил, что Латвия готова помогать Украине в ее победе, потому что "только победа Украины может принести мир".

Он резюмировал, что интеграция Украины в НАТО является единственным способом обеспечить мир в Европе.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18159

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