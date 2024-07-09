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Президент Південної Кореї озвучив умову надання Україні військової допомоги

Президент Південної Кореї озвучив умову надання Україні військової допомоги

Південнокорейський лідер Юн Сок Йоль заявив, що Сеул ухвалить військову допомогу Україні, спираючись на те, як діятиме нова військова угода росії та КНДР

Про це він розповів у інтерв’ю Reuters.

Юн Сок Йоль запевнив, що обговорить із лідерами НАТО загрозу Північної Кореї для Європи, яку вона становить через її військові зв’язки з рф.

Президент Південної Кореї акцентував: його держава прийматиме рішення стосовно військової допомоги Україні дивлячись на те, як діятиме нова військова угода москви і Пхеньяна.

"Військове співробітництво між росією та Північною Кореєю становить явну загрозу та серйозний виклик миру та безпеці на Корейському півострові та в Європі", - сказав Юн Сок Йоль.

Зазначено, що Південна Корея висловила свій протест, коли рф і КНДР у червні підписали у Пхеньяні договір про "взаємну оборону".

● 19 червня російський диктатор Володимир путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" росії у війні з Україною.

Джерело: espreso.tv

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