Прийдешній «Рамштайн» буде присвячений зміцненню ППО України

Голови міністерств оборони країн-партнерів зберуться для цього вже наступного тижня, повідомив міністр оборони Резніков.

- Зміцнення ППО/ПРО залишається нашим пріоритетом №1. Наземні системи – від ПЗРК то потужних батарей – та ракети до них незмінно у фокусі.

Водночас Резніков зазначив, що сучасна авіаційна платформа – це саме те, чого нам зараз не вистачає у системі ППО/ПРО, щоб захистити наші мирні міста та наших воїнів на фронті.

Джерело: https://t.me/spravdi/29316

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