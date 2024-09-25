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"путінський наратив": Дуда про заяву міністра оборони Польщі

путінський наратив: Дуда про заяву міністра оборони Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував риторику міністра оборони країни Владислава Косіняка-Камиша щодо висунення Україні ультиматуму - вирішення історичної суперечки в обмін на вступ до ЄС.

"Якщо хтось у зв'язку з цим говорить, що він збирається заблокувати доступ України до ЄС, то він йде в руслі політики путіна (…) Я хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри, прем'єр-міністри, коли роблять такі заяви", - наголосив Дуда.

▶ ️Влітку Косіняк-Камиш заявив, що Україні мають висунути ультиматум: жодного вступу в ЄС без вирішення історичної суперечки навколо Волинської трагедії.

Цього місяця польські ЗМІ повідомили, що МЗС Польщі розглядає варіант використати після початку піврічного головування країни в Раді ЄС у січні 2025 року євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на неї задля вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

P.S. Ложечки нашлись, но осадочек остался...

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27150

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