Допоки росія незаконно перебуває в Радбезі ООН і має право вето, плідної роботи не буде. Центр стратегічних комунікацій пояснює

Голова Генеральної Асамблеї ООН Чаба Кереші заявив, що Рада Безпеки ООН не спромоглася ухвалити жодної резолюції, пов'язаної з війною рф проти України.

▶️ Більшість країн світу усвідомлюють відповідальність кремля за неспровоковану і незаконну агресію проти України. Це видно з регулярного ухвалення відповідних резолюцій ГА ООН, в якій рішення приймаються простою більшістю голосів.

▶️ У той же час Рада Безпеки ООН фактично недієва, оскільки держава-агресор в ній має право вето на ухвалення рішень.

▶️ Чинна архітектура міжнародної безпеки виявилася неготовою до виклику російської агресії проти України, попри те, що ця війна ставить під загрозу перспективи сталого майбутнього людства та планети.

▶️ Механізми реалізації принципів міжнародної безпеки потребують вдосконалення, щоб відповідати викликам і вимогам часу.

▶️ росія займає крісло члена ООН та постійного члена Радбезу ООН незаконно, оскільки це місце колишнього срср.

Джерело: https://t.me/spravdi/31641

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