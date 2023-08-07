росія та Китай направили найбільшу в історії флотилію патрулювати поряд із США

Цього тижня одинадцять кораблів ВМС рф та Китаю провели патрулювання біля узбережжя штату Аляска. Судна не входили до американських територіальних вод і відтоді покинули місце проведення патрулювання.

За ними стежили чотири американські есмінці та літаки P-8 Poseidon.

"Це вперше в історії. Враховуючи контекст війни в Україні та напруженість навколо Тайваню, цей крок є дуже провокаційним", – сказав Брент Садлер, старший науковий співробітник Heritage Foundation і капітан ВМС у відставці.

Посольства росії та Китаю у Вашингтоні не відповіли на запит The Wall Street Journal про коментар.

Джерело: https://t.me/liganet/29954

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