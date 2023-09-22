Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 01:00
Просмотров: 88

росія вперше за 6 місяців обстріляла енергетичну інфраструктуру України - у Рівному

росія вперше за 6 місяців обстріляла енергетичну інфраструктуру України - у Рівному

DW пише о втратах:

- у Черкасах зруйнована будівля готелю.

- на Львівщині - три удари по Дрогобичу.

- у Рівному - влучання та проблеми з електрикою

- у Києві - сім постраждалих у Дарницькому районі, серед них - дитина. Уламки впали на території інфраструктурного об'єкта, гуртожитку. Є пошкодження у Шевченківському та Голосіївському районах.

- у Київській області - руйнування приватного сектору. Поранені двоє людей.

- у Харкові - шість "прильотів", є поранені, знищена складська будівля.

- у Херсоні - троє загиблих, п’ятеро поранених через удар по житловому району.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2818

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 21.09.2023 щодо російського вторгнення
21.09.2023 19:45    133
От взрывоопасных предметов и мин в Украине погибли 246 человек, из них 13 - дети
21.09.2023 10:21    139
Запущений в Україні процес очищення влади не витримав судового оскарження
21.09.2023 10:08    227
ДБР повідомило про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі двом працівникам Самбірського військкомату
21.09.2023 09:56    170
СБУ виявила ще два схрони зі зброєю рашистів у Херсоні та на Дніпропетровщині
21.09.2023 09:56    151
Испания объявила о новой военной помощи Украине
21.09.2023 09:45    178
Українські ІТ-фахівці забезпечують 7,3 млрд експортної виручки
21.09.2023 09:33    161
Перлы русских пропагандистов
21.09.2023 09:21    192
Невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у підмосковʼї
21.09.2023 09:09    175
Інформація про те, що в Україні журналістів озброять і відправлять у бій, є фейковою
21.09.2023 08:58    135
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 