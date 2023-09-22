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росія вперше за 6 місяців обстріляла енергетичну інфраструктуру України - у Рівному
DW пише о втратах:
- у Черкасах зруйнована будівля готелю.
- на Львівщині - три удари по Дрогобичу.
- у Рівному - влучання та проблеми з електрикою
- у Києві - сім постраждалих у Дарницькому районі, серед них - дитина. Уламки впали на території інфраструктурного об'єкта, гуртожитку. Є пошкодження у Шевченківському та Голосіївському районах.
- у Київській області - руйнування приватного сектору. Поранені двоє людей.
- у Харкові - шість "прильотів", є поранені, знищена складська будівля.
- у Херсоні - троє загиблих, п’ятеро поранених через удар по житловому району.
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2818