росія вперше за 6 місяців обстріляла енергетичну інфраструктуру України - у Рівному

DW пише о втратах:

- у Черкасах зруйнована будівля готелю.

- на Львівщині - три удари по Дрогобичу.

- у Рівному - влучання та проблеми з електрикою

- у Києві - сім постраждалих у Дарницькому районі, серед них - дитина. Уламки впали на території інфраструктурного об'єкта, гуртожитку. Є пошкодження у Шевченківському та Голосіївському районах.

- у Київській області - руйнування приватного сектору. Поранені двоє людей.

- у Харкові - шість "прильотів", є поранені, знищена складська будівля.

- у Херсоні - троє загиблих, п’ятеро поранених через удар по житловому району.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2818

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