російські НПЗ є законними воєнними цілями для України. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

3 квітня на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви із засудженням українських атак на російські НПЗ.

● Не Україна, а саме рф розпочала руйнівну війну. З перших днів повномасштабного вторгнення росія атакує українські НПЗ, нафтобази, інші об’єкти енергетики, цивільну і критичну інфраструктуру, житло українців.

● Україна вдячна за політичну підтримку міжнародної спільноти та осуд російських атак, однак досі жодні заяви про стурбованість не вплинули на москву та її агресивну війну проти України. На жаль, росія розуміє лише мову сили, а не декларації.

● російські НПЗ – це законні воєнні цілі, адже вони є як джерелом фінансування агресії проти України, так і тиловим забезпеченням зс рф. В умовах недостатнього контролю за дотриманням санкційних обмежень, атаки дронів на російські НПЗ потрібно розцінювати, щонайменше, як спроби збалансування цієї ситуації.

● Всім, хто засуджує українські атаки на російські НПЗ, варто спочатку відвідати Харків чи Херсон, побачити, що росія зробила з Авдіївкою, Бахмутом та іншими українськими містами й селами.

● Нам потрібно якнайшвидше завершити війну. Однак для цього необхідні більші зусилля Заходу в допомозі Україні.

Джерело: https://t.me/spravdi/37749

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