Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:36
Просмотров: 92

російські НПЗ є законними воєнними цілями для України. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

російські НПЗ є законними воєнними цілями для України. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

3 квітня на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви із засудженням українських атак на російські НПЗ.

● Не Україна, а саме рф розпочала руйнівну війну. З перших днів повномасштабного вторгнення росія атакує українські НПЗ, нафтобази, інші об’єкти енергетики, цивільну і критичну інфраструктуру, житло українців.

● Україна вдячна за політичну підтримку міжнародної спільноти та осуд російських атак, однак досі жодні заяви про стурбованість не вплинули на москву та її агресивну війну проти України. На жаль, росія розуміє лише мову сили, а не декларації.

● російські НПЗ – це законні воєнні цілі, адже вони є як джерелом фінансування агресії проти України, так і тиловим забезпеченням зс рф. В умовах недостатнього контролю за дотриманням санкційних обмежень, атаки дронів на російські НПЗ потрібно розцінювати, щонайменше, як спроби збалансування цієї ситуації.

● Всім, хто засуджує українські атаки на російські НПЗ, варто спочатку відвідати Харків чи Херсон, побачити, що росія зробила з Авдіївкою, Бахмутом та іншими українськими містами й селами.

● Нам потрібно якнайшвидше завершити війну. Однак для цього необхідні більші зусилля Заходу в допомозі Україні.

Джерело: https://t.me/spravdi/37749

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ ідентифікувала хакерів російського гру, які атакували «Київстар», і передасть матеріали справи в Гаагу, – Ілля Вітюк
Сегодня 09:55    5
Перед знищенням на крейсер “москва” встановили GPS-трекер?
Сегодня 09:44    37
"Не хочу псувати вечірку, але моє послання сьогодні - Patriot": Кулеба в штаб-квартирі НАТО
Сегодня 09:32    53
Завдяки СБУ довічне ув’язнення отримав російський агент, який навів ракетний удар по кафе у Краматорську
Сегодня 09:20    57
Макрон назвав "дивними" заяви міноборони рф після розмови з Лекорню
Сегодня 09:09    74
Минобороны разъяснило отмену статуса «ограниченно пригодный»
Сегодня 08:58    86
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 квітня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:54    85
Злочинна організація на Волинській митниці: повідомлено нові підозри
Сегодня 08:47    99
Харківщина, 5 квітня
Сегодня 08:31    83
«Пошли и завалили командира!» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:15    106
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 