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російська держдума схвалила поправки до закону «Про зв'язок», аби зробити путіна «хазяїном рунету»

російська держдума схвалила поправки до закону «Про звязок», аби зробити путіна «хазяїном рунету»

Свободный интернет в россии умер.

Поправки дають право безпосередньо кремлівському диктатору путіну блокувати доступ до інформації в рф.

Це робиться «з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав та законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни та безпеки держави», обіцяють на сайті держдуми.

Ухвалені поправки також нададуть «роскомнагляду» право управляти мережами зв'язку та видаляти інформацію, яку путін заборонить своїми актами.

До того ж держдума планує деанонімізувати усіх власників пабліків у соцмережах. Якщо вони набиратимуть більше 10 тисяч підписників, то муситимуть передавати дані про себе в «роскомнагляд» – інакше вони не зможуть заробляти на рекламі.

Джерело: https://t.me/spravdi/40477

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