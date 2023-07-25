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Россия импортировала из Китая в 30 раз больше беспилотников, чем Украина, - Politico

Россия импортировала из Китая в 30 раз больше беспилотников, чем Украина, - Politico

Сумма поставок превысила $100 млн.

Также, по данным издания, увеличился экспорт кевлара для бронежилетов - на 69% до более чем $225 млн, в то время как в Украину сократился на 61% до всего лишь $5 млн.

За 17 месяцев войны Китай продал России, в частности, бронежилеты, оптические прицелы для тепловизоров и дроны. Все это используется в войне против Украины.

Джерело: https://t.me/u_now/106219

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