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Розпочато зовнішню незалежну оцінку діяльності Національного бюро

Розпочато зовнішню незалежну оцінку діяльності Національного бюро

Період оцінювання роботи Національного бюро, його важливість, ключові принципи та підходи обговорили Директор НАБУ Семен Кривонос та члени Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

У складі Комісії – експерти з питань безпеки, антикорупції, повернення активів та аудиту, призначені Кабінетом Міністрів України за поданням міжнародних організацій, які надають технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.

Під час зустрічі Семен Кривонос наголосив на важливості аудиту Національного бюро та готовності надавати максимальне сприяння відкритості, прозорості та ефективності його проведення.

Зовнішня незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро передбачена Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» та є важливим критерієм у контексті отримання Україною міжнародної фінансової допомоги та набуття нею членства в Європейському союзі.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2802

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