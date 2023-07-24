ЄС не віддасть заморожені резерви Центробанку Росії на відбудову України — The Economist
Понад $225 млрд активів російського Центробанку заморожені лише в ЄС.
Політики у країнах-членах Євросоюзу та Україні хочуть використати ці гроші для відшкодування збитків, завданих російським вторгненням.
Проблема полягає в тому, що згідно з міжнародним правом не існує чіткого способу заарештувати ці активи без згоди росії.
Юридично прийнятним є варіант обкласти податком на непередбачувані прибутки приватні фірми, які утримують заморожені російські активи й отримують прибуток.
Однак будь-який крок проти активів російського Центробанку може підірвати євро і європейські державні облігації як засіб збереження вартості для інших центральних банків у всьому світі.
**Попри 16 місяців війни, досі не існує працюючого механізму передачі Україні заморожених російських коштів.
Джерело: https://t.me/znua_live/103879