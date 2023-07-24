ЄС не віддасть заморожені резерви Центробанку Росії на відбудову України — The Economist

Понад $225 млрд активів російського Центробанку заморожені лише в ЄС.

Політики у країнах-членах Євросоюзу та Україні хочуть використати ці гроші для відшкодування збитків, завданих російським вторгненням.

Проблема полягає в тому, що згідно з міжнародним правом не існує чіткого способу заарештувати ці активи без згоди росії.

Юридично прийнятним є варіант обкласти податком на непередбачувані прибутки приватні фірми, які утримують заморожені російські активи й отримують прибуток.

Однак будь-який крок проти активів російського Центробанку може підірвати євро і європейські державні облігації як засіб збереження вартості для інших центральних банків у всьому світі.

**Попри 16 місяців війни, досі не існує працюючого механізму передачі Україні заморожених російських коштів.

Джерело: https://t.me/znua_live/103879

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