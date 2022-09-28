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Санкции не работают, но карточки введем

Санкции не работают, но карточки введем

На россии начали формировать систему нормированного снабжения населения продовольственными и непродовольственными товарами в военное время. Соответствующие письма получают владельцы частных магазинов.

В то же время кредиты мобилизованных в случае их гибели или получения первой группы инвалидности в ходе спецоперации будут списаны, долги ни на кого перекладываться не будут, заверил глава финансового комитета Госдумы Аксаков.

Но замминистра финансов Моисеев предусмотрительно добавил, что это списание будет происходить за счет банков, а не бюджета. Впрочем, банковская система и так постепенно впадает в кому.

#мобилизация #санкции #карточки #кредиты

Джерело: https://t.me/infosprotyv/3492

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