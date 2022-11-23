Санкции, ракеты и корреляция

Издание The Wall Street Journal, опираясь на данные ГУР МО Украины, опубликовало материал посвящённый тому, что иранские БПЛА на 70% состоят из иностранных комплектующих, в частности, производства США.

Надо же, какая сенсация! А разве кто-то сомневался в том, что находящаяся под санкциями десятилетиями страна, смогла выпускать подобного рода устройства, используя исключительно внутренний потенциал?

Скажем так. В Украине никто в этом не сомневался, ведь мы с 2014 года наблюдали за тем, как находящаяся под санкциями россия использовала западные технологии в своём ВПК.

Например, французская компания ECA Group в течение нескольких лет поставляла безэкипажные катера Inspector Mk 2 и подводных аппаратов противоминной обороны Seascan Mk 2 российскому АО «Средне-Невский судостроительный завод», который находится под санкциями США и ЕС!

Французские комплексы Inspector Mk 2 от ECA Group были интегрированы и применяются противоминными тральщиками ВМФ РФ проекта 12700 “Александрит”.

Российские истребители Су-30СМ оснащались индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС) производства французской компании Thales HUD 3022.

Российский ударный БПЛА средней дальности «Орион» (изделие 90) оснащены австрийской силовой установкой Rotax 914 мощностью 86 кВт производства компании BRP-Rotax GmbH & Co KG, являющейся дочерней компанией канадской Bombardier Recreational Products.

Обзорно-прицельная гиростабилизированная оптико-электронная система (МОЭС) данного беспилотника, разработанная российской компанией НПК СПП, создана на базе изделия Argos, производства DS Optronics, размещенной в ЮАР и являющееся “дочкой” Airbus.

Также, австрийская компания Diamond Aircraft Industries не только поставляла, но и локализовала производство на территории России легких самолетов DA42M-NG, которые используются для нужд ФСБ.

Российские вертолеты Ка-62 в качестве силовых установок используют французские турбовальные двигатели Safran Helicopter Engines Ardiden 3G, редукторы и трансмиссию несущего и хвостового винтов производства австрийской компанией Zoerkler Gears GmbH & Co, да и в целом, этот вертолет, создаваемый, в том числе для нужд российских силовиков, более чем на 50% из иностранных комплектующих.

Удивительно, но даже экипировка у российского спецназа сплошь и рядом иностранная, по стандартам НАТО, что называется. В частности, ЦСН ФСБ экипированы практически полностью, так же как и армия США.

ГК «Калашников» производил надувные лодки с жестким корпусом DS-RIB 450 и DS-RIB 530, разработанные на «Рыбинской верфи», но использующие для корпуса материал Drop stitch, производства французской компании Orca и четырехтактные двигатели Mercury.

Так называемые гиперзвуковые ракеты Х-47М «Кинжал» имеют в своём составе более 130 иностранных комплектующих, в частности интегральные микросхемы в них из США, компании Analog Device.

А о том, что практически все российские БПЛА целиком и полностью собраны из запчастей иностранного производства уже знают все. Например, БПЛА “Гранат” оснащен японской камерой «Canon», его электронная начинка производства американских компаний Intel Corporation и Pulse Electronics, двигатель чешской Model Motors и даже аккумулятор американский от MaxAmps… БПЛА Элерон использует основную камеру Sony FCB-EX11DP и вторичную Olympus Stylus TG-860. Также они используют 32-битный микроконтроллер швейцарской компании STMicroelectronics и так далее, так далее, так далее…

Собственно, Иран Ираном, а что там насчёт россии и вообще вопроса о жёсткости соблюдения санкций?

Источник: https://site.ua/alexander.kovalenko/sankcii-rakety-i-korrelyaciya-i7xmrjg

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