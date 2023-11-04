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Сенат США схвалив кандидатуру адмірала Лізи Франчетті на посаду керівника Військово-морських сил
Вона стала першою в історії жінкою, яка очолила ВМС США, повідомляє Defense News. Також вона стала першою жінкою, яка увійшла до Об'єднаного комітету начальників штабів – головного робочого органу управління військами Збройних сил США
Френчетті служить в американському флоті з 1985 року. У 2018 році вона була командувачем Шостого флоту США, який дислокується в Середземному морі.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/39154