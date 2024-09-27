Що відомо про домовленості президентів України та Франції за ключовими напрямками

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

За підсумками переговорів президентів України та Франції Париж взяв на себе зобов'язання підготувати і повністю оснастити українську бригаду.

▶️ Франція – надійний партнер України, який з початку повномасштабного вторгнення надає нам важливу допомогу, а також послідовно підтримує членство України в НАТО і ЄС.

▶️ Військова допомога є ключовим чинником наближення справедливого миру в Україні й зміцнення міжнародного ладу на континенті.

▶️ До кінця поточного року Франція надасть Україні щонайменше 60 млн євро на підтримку енергетики. Це відповідь на російський енергетичний терор проти цивільного населення України.

▶️ «Франція і надалі робитиме все, що в її силах, аби Україна вистояла, позбулася небезпеки і домоглася справедливості» – президент Макрон. Такі заяви, підкріплені конкретними діями, свідчать про те, що мрія путіна про міжнародну ізоляцію України є нездійсненною.

Джерело: https://t.me/spravdi/41782

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