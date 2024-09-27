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Що відомо про домовленості президентів України та Франції за ключовими напрямками

Що відомо про домовленості президентів України та Франції за ключовими напрямками

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

За підсумками переговорів президентів України та Франції Париж взяв на себе зобов'язання підготувати і повністю оснастити українську бригаду.

▶️ Франція – надійний партнер України, який з початку повномасштабного вторгнення надає нам важливу допомогу, а також послідовно підтримує членство України в НАТО і ЄС.

▶️ Військова допомога є ключовим чинником наближення справедливого миру в Україні й зміцнення міжнародного ладу на континенті.

▶️ До кінця поточного року Франція надасть Україні щонайменше 60 млн євро на підтримку енергетики. Це відповідь на російський енергетичний терор проти цивільного населення України.

▶️ «Франція і надалі робитиме все, що в її силах, аби Україна вистояла, позбулася небезпеки і домоглася справедливості» – президент Макрон. Такі заяви, підкріплені конкретними діями, свідчать про те, що мрія путіна про міжнародну ізоляцію України є нездійсненною.

Джерело: https://t.me/spravdi/41782

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