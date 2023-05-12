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Советники Джо Байдена и Си Цзиньпина обсудили российско-украинскую войну

Советники Джо Байдена и Си Цзиньпина обсудили российско-украинскую войну

Об этом сообщает Белый дом

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан и директор офиса Комиссии по иностранным делам Ван И встретились в Вене, чтобы обсудить:

● ключевые вопросы двусторонних отношений стран;

● вопросы глобальной и региональной безопасности;

● вопрос российско-украинской войны;

● проблемы трансграничного сотрудничества.

В Вашингтоне назвали переговоры открытыми и конструктивными, страны договорились поддерживать этот важный канал коммуникации в будущем.

Джерело: https://t.me/u_now/96690

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