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Советники Джо Байдена и Си Цзиньпина обсудили российско-украинскую войну
Об этом сообщает Белый дом
Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан и директор офиса Комиссии по иностранным делам Ван И встретились в Вене, чтобы обсудить:
● ключевые вопросы двусторонних отношений стран;
● вопросы глобальной и региональной безопасности;
● вопрос российско-украинской войны;
● проблемы трансграничного сотрудничества.
В Вашингтоне назвали переговоры открытыми и конструктивными, страны договорились поддерживать этот важный канал коммуникации в будущем.
Джерело: https://t.me/u_now/96690