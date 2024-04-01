Спикер Майк Джонсон пытается найти стратегию по Украине - чтобы не разгневать МАГА и не лишиться поста спикера

CNN пишет, что Джонсон остро осознает, что ходатайство о снятии его с должности, которое предоставила, но еще не запустила Марджори Тейлор Грин, нависает над ним угрозой, в то время как он должен принять решение о помощи Украине, что может определить траекторию его политической карьеры - будь то в ближайшей или в долгосрочной перспективе. В течение двухнедельных пасхальных каникул Джонсон непублично работает с ключевыми однопартийцами, чтобы наметить курс по своей стратегии в отношении Украины.

Демократы сигнализируют, что они спасут Джонсона от снятия с должности, если он вынесет на голосование законопроект по Украине, который они могут поддержать. Но если он выдвигает законопроект более узкий, чем их требования, или который будет включать новые приграничные меры, Джонсон рискует оттолкнуть как демократов, так и правых республиканцев, которые стоят на позиции «больше ни доллара Украине». Кроме того, если в такой законопроект будут добавлены урезания расходов, чтобы компенсировать пакет для Украины, как настаивают некоторые ультраправые, включая конгрессмена Мэтта Гейца (который отправил в отставку Кевина Маккарти), то это вызовет жесткую оппозицию Демократической партии.

Гейтц заявил, что обсуждает с Джонсоном дальнейшие действия в условиях угрозы снятия его с должности.

«Я дал спикеру несколько непрошеных советов. Что мы должны занять боевую позицию, И я был очень доволен тем, как спикер воспринял этот совет. Спикер хочет добиться побед для республиканцев Палаты представителей, и нам лучше начать это делать. ... Я рад, что спикер не прогнулся под пакет помощи Украины в размере $95 млрд, который принял Сенат, и я думаю, что он ищет лучший путь по этому вопросу; мы это обсуждаем», сказал Гейтц.

«Мой совет Майку: начни с американцев здесь, дома, и работай оттуда. Не начинай с Украины и не работай в том направлении», - заявил республиканец Чип Рой из Техаса, добавив, что он находится в "постоянном общении" со спикером и его командой.

Из т/к Как жить и кто убил Кеннеди

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