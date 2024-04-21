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США можуть направити додаткових військових радників в Україну

США можуть направити додаткових військових радників в Україну

США розглядають можливість направлення додаткових військових радників в Україну, оскільки росія перехопила ініціативу у війні — POLITICO.

За словами речника Пентагону Пета Райдера, радники не виконуватимуть бойових завдань, а радше консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд і військових.

"Протягом цього конфлікту Міністерство оборони переглядало і коригувало нашу присутність в Україні відповідно до змін у ситуації з безпекою. Наразі ми розглядаємо можливість направлення кількох додаткових радників для посилення Офісу оборонного співробітництва (ODC) при посольстві", — сказав Райдер у заяві для POLITICO, зазначивши, що "персонал підпадає під ті ж обмеження на поїздки, що і всі співробітники посольства".

ODC виконує різноманітні консультативні та допоміжні місії (небойові), і хоча він укомплектований виключно персоналом Пентагону, він є частиною посольства США і підпорядковується керівнику місії, як і решта посольства, додав Райдер.

Він відмовився обговорювати конкретну кількість особового складу "з міркувань оперативної безпеки і захисту сил".

За словами джерел видання, знайомих із ситуацією, додатковий контингент буде підтримувати логістику і нагляд за озброєнням, яке США надсилають в Україну. Він також допомагатиме українським військовим з технічним обслуговуванням озброєнь.

За словами двох американських чиновників, кілька американських військовослужбовців вже перебувають на коротких ротаціях при посольстві в Києві. Ці співробітники допомагають здійснювати нагляд і забезпечувати безпеку посольства.

Незрозуміло, скільки додаткових американських військових буде направлено в Україну, але кілька джерел видання сказали, що їх буде до 60.

Джерело: https://t.me/znua_live/144652

Новости портала «Весь Харьков»

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