США найближчим часом вимушена буде відмовитися від ще однієї своєї заборони - ЗСУ зможе обстрілювати рашистську територію західною зброєю

Білий Дім сьогодні — як ніколи — зацікавлений в ефективності українського війська, чому заважають численні "забобони", вигадані американськими політиками. Тому сьогодні здоровий глузд поступово витісняє отой сумнозвісний острах "ескалації конфлікту": без відчутної поразки на полі бою бункерний не сяде за переговорний стіл із тверезими амбіціями.

▶ ️"Американці зроблять правильно після того, як вони перепробують всі інші варіанти", - казав сер Вінстон Черчель, премʼєр Великої Британії. Менше ніж місяць (https://t.me/orestokratiia/968) тому США дозволили ЗСУ обстрілювати російську територію американською зброєю, тепер Вашингтон переконується, — обмеження треба знімати далі: ця логіка випливає з «американського бачення стратегії перемоги України», (https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3878435-v-administracii-ssa-rozpovili-akou-bacat-strategiu-uspihu-ukraini.html) контури якої озвучені напередодні.

Що це змінить...

● Жодна з великих російських військових авіабаз не перебуває в зоні дії дозволених ракет GMLRS, але багато з них перебувають у зоні ураження ракет ATACMS. Дальнобійні ATACMS зможуть знищувати російські систем ППО на території московії, що підвищить ефективність роботи "українських" F-16.

● F-16 зможуть прикривати лінію фронту від окупаційних СУ-34, які безкарно обстрілюють наші позиції КАБами. КАБи - найлютіша на сьогодні небезпека з боку російських окупаційних військ.

● Києву дозволено використовувати поставлені США системи ППО для завдання ударів по російських літаках, якщо ті збираються атакувати вогнем український повітряний простір. Відправлення нових систем Patriot і надання повної свободи дій українським ППО дозволить "відсунути" російську авіацію далеко від лінії фронту.

▶ ️Перед новим наступом на Харківщину росіяни у травні накопичили десятки тисяч солдатів біля кордону з Україною. Однак українські захисники не могли вдарити по них західною зброєю, оскільки такого дозволу від наших партнерів Київ не отримував.

● Військові аналітики пишуть, що червневий дозвіл США бити по прикордонню рф дав свої результати: наступ ворога на Харківщині згасає, динаміка на північно-східному фронті майже одразу змінилася, й українським військам вдалося стабілізувати ситуацію там. Але наступу рашистів на цій ділянці не було б, якби ЗСУ отримали "частковий дозвіл" ще півтора-два місяці тому.

● Цілком прогнозовано, що обстріли російського прикордоння не спричинили жодної ескалації з боку кремля. Це стимул партнерам збільшувати допомогу, і рухатися до того, щоб зняти наступні заборони: "короткі" обстріли" прифронтових зон рф не дозволять зірвати масштабні операції росії.

▶ ️"Цивілізований Захід" та Глобальний Південь вже особливо не приховують (https://t.me/orestokratiia/973) свого бажання всадити путіна на переговорний стіл, але ці наміри лише розбурхують імперські амбіції російського диктатора. Тому знадобиться гамівна сорочка. Серйозне посилення ЗСУ якраз і може стати таким стримувальним фактором для "собіратєля зємєль".

Джерело: https://t.me/orestokratiia/979

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