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США не делятся с Украиной разведданными о целях в рф, чтобы не считаться стороной, способствующей наступлению Украины, — WSJ
При этом в материале The Wall Street Journal отмечается, что ВСУ использовали американскую технику во время Курской операции.
Украинские подразделения въехали в россию на американских бронемашинах Bradley и Stryker. Из-за заминированности земли и беспилотники на юге и востоке Украины западная техника ограничена в применении, но на Курщине украинские войска мчались почти без сопротивления.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/40835