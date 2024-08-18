США не делятся с Украиной разведданными о целях в рф, чтобы не считаться стороной, способствующей наступлению Украины, — WSJ

При этом в материале The Wall Street Journal отмечается, что ВСУ использовали американскую технику во время Курской операции.

Украинские подразделения въехали в россию на американских бронемашинах Bradley и Stryker. Из-за заминированности земли и беспилотники на юге и востоке Украины западная техника ограничена в применении, но на Курщине украинские войска мчались почти без сопротивления.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/40835

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