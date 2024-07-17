Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:44
Просмотров: 101

США передали Україні машини для розмінування та обладнання на $6 мільйонів

США передали Україні машини для розмінування та обладнання на $6 мільйонів

Американська компанія Tetra Tech, що фінансується урядами США та Канади, передала Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ) машини для розмінування та інше обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Йдеться про чотири машини для розмінування GCS-100 з комплектом навісного обладнання, тягачі для перевезення цих машин, екскаватори JCB та мікроавтобуси для персоналу.

В повідомленні зазначається, що загальна вартість закупленого обладнання склала понад $5,8 млн.

Окрім техніки та обладнання, Tetra Tech передає Державній спеціальній службі транспорту також комплект індивідуального захисту для саперів, які працюватимуть із машинами для розмінування.

"Частина обладнання, яке закупили партнери, зроблене в Україні. Зокрема, це засоби індивідуального захисту, лафети для перевезення машин для розмінування та бронювання екскаваторів", - йдеться в повідомленні.

Довідково

GCS-100 – дистанційно керована легка машина для розмінування, яка може ефективно розчищати територію від протипіхотних мін навіть у важкодоступних місцях. В день здатна очищати до 5000 кв. м території.

Державна спеціальна служба транспорту станом на 16 липня обстежила понад 115 тисяч гектарів території та знищила понад 178 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо:

В Державному аграрному реєстрі запрацював інструмент для подачі фермерами заявки на участь у програмі компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Для ВПО та українських шукачів притулку за кордоном створили онлайн-платформу: які в неї функції
Сегодня 10:08    93
«Электростанцию ночью, бл*дь, расх*ячили» - перехоплення ГУР
Сегодня 09:56    95
СБУ затримала подружжя агентів фсб, яке готувало ракетні удари по Харкову та Сумщині
Сегодня 09:21    96
кремль завершает тотальную милитаризацию
Сегодня 09:09    121
7 років позбавлення волі отримав затриманий ДБР колаборант з Харківщини
Сегодня 08:57    118
За матеріалами СБУ та ДБР підозру отримав суддя-хабарник, який під виглядом відрядження відпочивав на Карибах
Сегодня 08:47    120
"Вільха" — українська реактивна система залпового вогню, яку почали розробляти 2016 року
Сегодня 08:26    129
САП та НАБУ на одержанні неправомірної вигоди викрили прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора
Сегодня 08:15    118
Оперативна інформація станом на 08.00 17.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:11    131
Латвия и Германия совместно закупят дроны для Украины
Сегодня 08:05    116
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 