США передали Україні машини для розмінування та обладнання на $6 мільйонів

Американська компанія Tetra Tech, що фінансується урядами США та Канади, передала Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ) машини для розмінування та інше обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Йдеться про чотири машини для розмінування GCS-100 з комплектом навісного обладнання, тягачі для перевезення цих машин, екскаватори JCB та мікроавтобуси для персоналу.

В повідомленні зазначається, що загальна вартість закупленого обладнання склала понад $5,8 млн.

Окрім техніки та обладнання, Tetra Tech передає Державній спеціальній службі транспорту також комплект індивідуального захисту для саперів, які працюватимуть із машинами для розмінування.

"Частина обладнання, яке закупили партнери, зроблене в Україні. Зокрема, це засоби індивідуального захисту, лафети для перевезення машин для розмінування та бронювання екскаваторів", - йдеться в повідомленні.

Довідково

GCS-100 – дистанційно керована легка машина для розмінування, яка може ефективно розчищати територію від протипіхотних мін навіть у важкодоступних місцях. В день здатна очищати до 5000 кв. м території.

Державна спеціальна служба транспорту станом на 16 липня обстежила понад 115 тисяч гектарів території та знищила понад 178 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо:

В Державному аграрному реєстрі запрацював інструмент для подачі фермерами заявки на участь у програмі компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель.

Джерело: epravda.com.ua

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