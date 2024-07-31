США погодились оснастити ракетами американського виробництва винищувачі F-16, які Україна отримає від європейських союзників — WSJ

Йдеться, зокрема, про ракети AGM-88 HARM класу "повітря-земля", боєприпаси JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю, та малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB.

Також США забезпечать ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM, і ракети AIM-9X малої дальності класу "повітря-повітря"

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/48495

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