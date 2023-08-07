США скоротили імпорт із Китаю майже на 25%, незважаючи на спроби налагодити відносин з головним конкурентом — The Washington Post.

Видання пише, що напруженість у відносинах між двома країнами призводить до того, що американські компанії прагнуть скоротити свою залежність від китайських постачальників і перебудувати ланцюжки поставок так, щоб не виявитися "затиснутими між супердержавами, що змагаються".

В результаті цього вони роблять все можливе, щоб замінити товари і послуги з Китаю на інші — з більш надійних джерел. Так, за підсумками травня 2023 року головним торговим партнером США стала Мексика. Окрім неї на "домінуюче становище КНР" претендують В'єтнам і Тайланд.

WP пише, що найвідчутніше зміни позначилися на електронній промисловості. Дані медіахолдингу S&P Global Market Intelligence показують, що частка Пекіна в імпортованих США персональних комп'ютерах у 2022 році скоротилася до 45% з 61% у 2016 році.

"Роль КНР як центру світового виробництва, ймовірно, стикається з найважчим викликом з моменту приєднання Пекіна до глобальної торгової системи понад два десятиліття тому.

Якщо до пандемії на китайські товари припадав приблизно один із кожних чотирьох доларів, які американці витрачали на імпорт, то тепер цей показник знизився до одного із шести доларів.

Менше продукції у Китаю почала закуповувати і Японія. Позиції європейських країн, зокрема Німеччини та Франції, поки загалом не змінюються", — йдеться у статті.

Джерело: https://t.me/znua_live/106214

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