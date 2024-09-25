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США в сьогодні оголосять пакет військової допомоги Україні на $375 млн — "Голос Америки"

США в сьогодні оголосять пакет військової допомоги Україні на $375 млн — Голос Америки

Цей пакет за розміром стане найбільшою допомогою Вашингтона, надісланою Києву з травня.

Один з посадовців повідомив, що пакет, ймовірно, включатиме боєприпаси класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, які дозволять українським пілотам діяти подалі від лінії фронту і російської ППО.

За словами американських офіційних осіб, цей пакет надсилається через механізм PDA, який дозволяє передавати зброю з американських складів

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/50885

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