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США в сьогодні оголосять пакет військової допомоги Україні на $375 млн — "Голос Америки"
Цей пакет за розміром стане найбільшою допомогою Вашингтона, надісланою Києву з травня.
Один з посадовців повідомив, що пакет, ймовірно, включатиме боєприпаси класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, які дозволять українським пілотам діяти подалі від лінії фронту і російської ППО.
За словами американських офіційних осіб, цей пакет надсилається через механізм PDA, який дозволяє передавати зброю з американських складів
Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/50885