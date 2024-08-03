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США закупили трансформатори для відновлення енергетики України

США закупили трансформатори для відновлення енергетики України

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) закупило 18 автотрансформаторів для підтримки української енергомережі.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.

"В той час, як росія холоднокровно намагається знищити енергомережу України, ми налаштовані її відновити. USAID закупив 18 автотрансформаторів, і це ще не все. Такі дії допоможуть зберегти енергомережу України, незважаючи на атаки росії, і забезпечать електроенергією 38 мільйонів українців", - написала Брінк.

Нагадаємо:

Українські виробники продуктів харчування отримали генератори від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Німеччини.

Європейський Союз надає Україні 68 великих генераторів для критичної інфраструктури.

Джерело: epravda.com.ua

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