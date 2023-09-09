Суд в России признал эмодзи эквивалентом подписи под документом.

Поставщик и заказчик в мессенджере обсуждали поставку киоска в виде ретрофургона Volkswagen. Заказчик ответил на предложение , после чего они больше не обсуждали тему и не заключали никакие письменные соглашения.

В итоге поставщик не отдал киоск и отказался вернуть 480 тысяч рублей аванса, утверждая, что стороны ничего не подписывали. Однако суд счел, что эмодзи «большой палец вверх» достаточно для закрепления договоренностей, и взыскал с бизнесмена задаток и проценты.

Никаких больше пальцев вверх в переписках.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/59517

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