Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:02
Просмотров: 52

Суд в России признал эмодзи эквивалентом подписи под документом.

Суд в России признал эмодзи эквивалентом подписи под документом.

Поставщик и заказчик в мессенджере обсуждали поставку киоска в виде ретрофургона Volkswagen. Заказчик ответил  на предложение Суд в России признал эмодзи эквивалентом подписи под документом., после чего они больше не обсуждали тему и не заключали никакие письменные соглашения.

В итоге поставщик не отдал киоск и отказался вернуть 480 тысяч рублей аванса, утверждая, что стороны ничего не подписывали. Однако суд счел, что эмодзи «большой палец вверх» достаточно для закрепления договоренностей, и взыскал с бизнесмена задаток и проценты.

Никаких больше пальцев вверх в переписках.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/59517

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: росія, суд

Читайте ещё:

Иностранные лидеры отказались ехать к Путину на Восточный экономический форум
Сегодня 10:49    81
Канада проведе публічне розслідування щодо втручання росії і Китаю у вибори 2019 та 2021 роках — AP
Сегодня 10:36    64
Через чорний рот охлобистіна почали вилітати нові злочинні цілі російської «сво» в Україні
Сегодня 10:23    85
САП просить для підозрюваного Лугового зі справи Коломойського варту із заставою у 53,6 млн грн
Сегодня 10:12    77
Мережею шириться відео, де одесити на мітингу нібито вимагали «Україну без Зеленського». Це – неправда
Сегодня 09:14    112
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно
Сегодня 08:59    96
Харківщина, 9 вересня
Сегодня 08:41    91
Атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України можуть початися вже наприкінці вересня або на початку жовтня — Reuters
Сегодня 08:39    95
В России увеличили возраст призыва
Сегодня 08:27    121
«Серёжка тоже обмундирование сам себе покупает. и зимнее покупал, и летнее» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:05    115
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 