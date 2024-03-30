Тайвань закликав США надати Україні допомогу для стримання Китаю, – The New York Times

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що відмова США від військової підтримки України дозволить Китаю посилити пропаганду, що, мовляв, Вашингтон є ненадійним партнером.

За словами Ву, якщо росії вдасться окупувати більшу частину територій України, це буде розглядатися як перемога авторитарних держав, і тоді Китай, вирішивши, що зможе скористатися стратегією росії, нападе на острів.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/51035

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